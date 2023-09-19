Первая сессия Заксобрания Иркутской области четвертого созыва начала работу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая сессия Законодательного собрания Иркутской области четвертого созыва приступила к работе. Участие в заседании принимают все 45 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

- На первом заседании депутаты избирают председателя областного парламента, заместителей председателя, председателей постоянных комитетов и комиссий. Кроме того, нужно сформировать комитеты и комиссии, - рассказывают в Заксобрании.

Следуя Уставу Иркутской области, Законодательное собрание нового созыва на свое первое заседание, после выборов депутатов, созывается не позднее чем на двадцатый день после избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов Заксобрания. В первый раз его открывает председатель Избирательной комиссии Иркутской области и ведет заседание до избрания председателя Заксобрания.

Выборы депутатов в Заксобрание региона проходили 8,9 и 10 сентября 2023 года.