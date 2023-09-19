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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 4:35

Шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Нижнеудинске

Среди пострадавших – три подростка 14 и 17 лет
Таисия ЧЕМИСОВА
Шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Нижнеудинске

Шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Нижнеудинске

Фото: Прокуратура Иркутской области

Автобус с шестью пассажирами попал в аварию в Нижнеудинске. Предварительно установлено, что водитель «ПАЗа» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В момент ДТП в салоне находились десять пассажиров. Шесть человек получили травмы. Среди пострадавших есть подростки. Это два 14-летних школьника и 17-летний парень, - рассказывают в прокуратуре региона.

Водитель и пассажиры сообщили, что перед аварией их ослепил яркий свет, предположительно встречного автомобиля. Провели освидетельствование на наличие алкоголя у водителя. Мужчина оказался трезв.

Полиция проводит проверку по данному факту. Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение законов перевозчиком в связи с происшествием в Нижнеудинске.