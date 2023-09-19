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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 5:00

Жителя Забайкалья обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы

Мужчина избил и изнасиловал 16-летнюю девочку
Таисия ЧЕМИСОВА
Жителя Забайкалья обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы

Жителя Забайкалья обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летнего жителя Забайкалья обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Забайкальскому краю.

- По версии следствия, 27 июне 2023 года обвиняемый находился вместе с 16-летней девочкой в доме сожительницы. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сначала избил падчерицу, а затем изнасиловал ее, - рассказывают в следственном комитете.

Совершив преступление, злоумышленник скрылся. Сотрудники полиции задержали его в соседнем селе. Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас преступник заключен под стражу, ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Однако, теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.