Жителя Забайкалья обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летнего жителя Забайкалья обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Забайкальскому краю.

- По версии следствия, 27 июне 2023 года обвиняемый находился вместе с 16-летней девочкой в доме сожительницы. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сначала избил падчерицу, а затем изнасиловал ее, - рассказывают в следственном комитете.

Совершив преступление, злоумышленник скрылся. Сотрудники полиции задержали его в соседнем селе. Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас преступник заключен под стражу, ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Однако, теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.