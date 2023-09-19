«Ростелеком» в Иркутской области построил оптику для сельской больницы. Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Иркутской области построил волоконно-оптическую линию связи для Шелеховской участковой больницы — филиала ОГБУЗ «Тайшетская районная больница». Новые коммуникации позволят медицинской организации работать более эффективно и качественно, используя возможности скоростного интернета и других цифровых сервисов.

Технические специалисты «Ростелекома» организовали оптоволоконный канал длиной 3,5 км в селе Шелехово Тайшетского района и обеспечили лечебное учреждение телефонной связью, широкополосным доступом в интернет, интерактивным телевидением и радио.

«Оптическая инфраструктура позволит врачам использовать в работе цифровые решения, в том числе онлайн-консультации со специалистами ведущих клиник страны. Это поможет дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение. А у пациентов, находящихся в больнице, появится возможность пользоваться новыми дополнительными услугами связи», — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Шелеховская участковая больница рассчитана на 11 коек и 20 посещений в смену. Она возводится в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства РФ.