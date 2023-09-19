Что такое цифровой полис ОМС?

Цифровизация - общий государственный тренд. В настоящее время происходит широкая трансформация всех отраслей, в том числе здравоохранения. На вопросы о том, какие изменения произошли в части формы полиса обязательного медицинского страхования, отвечают эксперты «СОГАЗ-Мед».

Цифровой полис ОМС представляет собой уникальный номер в виде штрих-кода, который содержит персональные данные о застрахованном и хранится в Едином регистре застрахованных лиц (ЕРЗЛ).

Оформленные ранее бумажные или пластиковые полисы ОМС единого образца действительны бессрочно и не требуют замены, но выдаваться в таком виде больше не будут.

Получить цифровой полис можно на портале «Госуслуги», в страховой медицинской организации или МФЦ.

Какой полис предъявить при посещении врача?

Для получения медпомощи во время переходного периода, т.е. до конца 2025 года, при походе к врачу рекомендуем брать с собой полис ОМС в любом имеющемся у вас формате.

Дополнительно для удобства своих застрахованных компания «СОГАЗ-Мед» реализовала мобильное приложение «СОГАЗ ОМС», в котором могут храниться номер и штрих-код вашего полиса ОМС, а также данные полиса ваших несовершеннолетних детей. Таким образом, застрахованные в «СОГАЗ-Мед» экономят свое время, всегда имея под рукой данные полиса ОМС, и не боятся потерять полис на материальном носителе.

Какие преимущества у новой формы полиса ОМС?

Цифровой полис ОМС всегда доступен в личном кабинете на портале, а также его можно сохранить на любое электронное устройство или распечатать. Такой документ нельзя потерять, а значит, медицинская помощь по ОМС будет беспрепятственно оказана на всей территории РФ.

Какие еще удобные сервисы для застрахованных по ОМС доступны на портале «Госуслуги»?

- Получение сведений о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости, о прикреплении к медицинской организации, о страховании в системе ОМС.

- Смена страховой компании (например, при переезде) или региона страхования.

- Приостановление или возобновление действия полиса.

Справка о компании

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - лидер системы ОМС. 44 млн человек, проживающих в 56 регионах РФ и городе Байконуре, являются нашими застрахованными. 25 лет успешной работы позволяют на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан.

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