Один лесной пожар ликвидирован лесопожарными формированиями в Тайшетском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В лесном фонде Тайшетского района накануне был обнаружен и ликвидирован пожар, возникший из-за грозы, на площади три гектара. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В тушении задействовали 15 работников лесопожарных формирований и пять единиц наземной техники. Кроме того, в Братском районе зарегистрировали возгорание на площади 0,1 гектара. В этот раз, пожар начался по вине местного населения. Утром, 19 сентября его локализировали на площади 0,2 гектара, - говорят в правительстве.

В тушении задействованы 11 человек, привлечено три единицы техники. Кроме того, накануне авиационный мониторинг осуществляли пять легкомоторных самолетов и два Ан-2. Общий налет воздушных судов составил 27 часов 45 минут.