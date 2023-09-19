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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 6:08

Полиция Иркутска ищет мужчину, укравшего канализационный люк

Разыскиваемый похитил люк на улице Огородной
Таисия ЧЕМИСОВА
Полиция Иркутска ищет мужчину, укравшего канализационный люк

Полиция Иркутска ищет мужчину, укравшего канализационный люк

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские ищут мужчину, причастного к краже канализационного люка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В полицию обратился местный житель. По его словам, он видел, как неизвестный мужчина украл канализационный люк с улицы Огородной в самом разгаре дня, - говорят в региональном МВД.

Разыскиваемый мужчина выглядит на 30-35 лет, имеет среднее телосложение и волосы темного цвета.

Иркутян, которые располагают информацией о местонахождении похитителя и личности мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 902 76 01 565, 8 (3952) 21-36-00