Полиция Иркутска ищет мужчину, укравшего канализационный люк Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские ищут мужчину, причастного к краже канализационного люка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В полицию обратился местный житель. По его словам, он видел, как неизвестный мужчина украл канализационный люк с улицы Огородной в самом разгаре дня, - говорят в региональном МВД.

Разыскиваемый мужчина выглядит на 30-35 лет, имеет среднее телосложение и волосы темного цвета.

Иркутян, которые располагают информацией о местонахождении похитителя и личности мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 902 76 01 565, 8 (3952) 21-36-00