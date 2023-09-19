Избран председатель Заксобрания Иркутской области 4 созыва

Председателем Законодательного Собрания Иркутской области стал Александр Ведерников. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Первая сессия Законодательного собрания Иркутской области 4 созыва проходит 19 сентября. Только что избранные депутаты определились с главными назначениями, необходимыми для работы областного парламента. Так, прежде всего тайным голосованием был избран председатель. Им стал Александр Ведерников, занимавший этот пост и в предыдущем созыве. Его кандидатура была единственной и ее поддержало большинство депутатов. Кроме того, на должности заместителей председателя были выбраны Кузьма Алдаров и Наталья Дикусарова.

Вновь избранный спикер поблагодарил коллег за оказанное доверие:

- Буду стремиться вместе с вами его оправдывать. Состав парламента остается разнопартийным и будет многофракционным, - отметил Александр Ведерников. - Хоть и большинство мандатов у «Единой России», считаю, что депутаты всех фракций должны участвовать в обсуждении и принятии законов, активно делиться своими идеями. Главное, что в регионе есть большая команда единомышленников, профессионалов своего дела. Вместе с губернатором, с областным правительством, не снижая темпа, депутаты областного парламента продолжат каждый день работать в интересах жителей Иркутской области.

О том, в каких именно направлениях предстоит работать, говорил губернатор Игорь Кобзев. Задач поставлено очень много, от развития промышленного сектора до реабилитации участников специальной военной операции.

- Мы живем в непростое время, когда цена ошибок многократно возрастает, а бездействие может привести к непоправимым последствиям. Совместно с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области в ближайшие пять лет нам предстоит работать, опираясь на задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, правительством и социально-экономической стратегией развития Иркутской области.