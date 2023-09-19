В Ангарске открылся центр цифрового образования

«IT-куб» в Ангарске пополнил в Приангарье сеть инновационных площадок с высокотехнологичным оборудованием. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На базе Ангарского промышленно-экономического техникума начал работать

Центр цифрового образования детей «IT-куб». Он создан благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» - было выделено свыше 20 млн рублей, в том числе 19,5 млн рублей – из федерального бюджета. Сегодня в центре побывал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

- «IT-куб» в Ангарске пополнил в Приангарье сеть инновационных площадок с высокотехнологичным оборудованием, которые создаются благодаря участию в национальном проекте «Образование», - пояснил Максим Парфенов. - На сегодня в нее входят еще два центра цифрового образования детей «IT-куб» в Иркутске и Братске, 459 центров образования «Точка роста», пять детских технопарков «Кванториум», в том числе два - на базе школ.

Для создания центра в техникуме провели ремонт помещений, закупили новое оборудование, на котором уже ведутся занятия с детьми от 5 до 18 лет. Причем педагоги являются выпускниками техникума. Они научат ребят программированию, основам цифровой безопасности, познакомят с самыми современными IT-технологиями.

- В нашем центре уже начались занятия, сформированы 17 групп, всего 152 обучающихся, - рассказала директор техникума Анна Паршина. - 15 сентября, в день открытия, на экскурсии в «IT-кубе» побывали родители и познакомились с условиями, в которых будут обучаться их дети. Набор мы проводили через Навигатор дополнительного образования Иркутской области, следующий набор объявим в январе 2024 года. Всего за учебный год по программам центра планируем обучить более 600 детей.

Развитие данного направления в регионе продолжается. В следующем году подобный центр планируется открыть в Черемховском педагогическом колледже, а всего до конца 2024 года будет создано 4 таких площадки.