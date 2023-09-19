Губернатор выступил на заседании нового созыва Заксобрания Иркутской области

Губернатор обратился к депутатам Законодательного собрания нового созыва. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первая сессия Законодательного собрания Иркутской области состоялась 19 сентября. Это четвертый созыв областного парламента, выборы в который прошли с 8 по 9 сентября. Депутаты избрали председателя, им стал Александр Ведерников, а так же заслушали губернатора региона Игоря Кобзева, который, вместе с поздравлениями, озвучил приоритетные задачи, стоящие перед парламентариями и правительством Приангарья.

– Есть задачи, поставленные Президентом и Правительством Российской Федерации, есть вопросы регионального развития, отраженные в нашей социально-экономической стратегии, есть достаточно многообразное проблемное поле в территориях. Каждый из здесь присутствующих прошел сложный путь выборов, заслужил доверие избирателей. И это доверие мы все должны оправдать.

В ближайшие пять лет избранным депутатам совместно с членами правительства Иркутской области предстоит работать над такими вопросами, как поддержка участников СВО и членов их семей, развитие производства и территорий региона, социальная поддержка населения, модернизация системы здравоохранения, продовольственная безопасность, экология, защита лесов, развитие туризма, поддержка молодёжи и патриотическое воспитание.

– Я назвал несколько значимых направлений, но, безусловно, их больше, – подчеркнул Игорь Кобзев. - Так или иначе большая часть из них требует финансового обеспечения. Уже в октябре Правительством региона будет внесен в Законодательное Собрание проект бюджета на новый финансовый год. При работе над бюджетом всегда необходимо избегать эмоций и не допускать популизма. Только холодный расчет. У нас с вами достаточно сложная повестка на ближайшие пять лет.

Важным мероприятием, которое состоится уже скоро, станет участие нашего регина в международной выставке-форуме “Россия”. Там Приангарье, как и все другие субъекты Российской Федерации, сможет рассказать о своих достижениях и перспективах, представит результаты совместной работы всех органов власти и общественности.

– У нас есть что показать стране. Иркутская область может гордиться не только своими ресурсами и масштабными инвестиционными проектами, но, прежде всего, людьми. Мы - легендарный регион, который всегда помогал стране в сложные времена. Уверен, что накопленные в регионе знания и опыт помогут преодолеть любые преграды и достичь новых высот в развитии Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.