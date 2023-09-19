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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 7:07

За сутки в Иркутской области потушили один лесной пожар

Еще один пожар в Иркутской области тушили утром 19 сентября
Елена СИНИЦА
За сутки в Иркутской области потушили один лесной пожар

За сутки в Иркутской области потушили один лесной пожар

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тайшетском районе 18 сентября ликвидировали лесной пожар на площади в три гектара. Он произошел из-за грозы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В тушении пожара задействовали 15 специалистов и пять единиц техники, - говорят в правительстве.

Помимо этого, один пожар произошел в лесу Братского района по вине населения. Его утром 19 сентября тушили 11 человек, было привлечено также три единицы техники.

Сообщается также, что 18 сентября авиационный мониторинг вели пять легкомоторных самолетов и два Ан-2. Общий налет воздушных судов составил 27 часов 45 минут.