В Ангарске открылся центр цифрового образования детей «IT-куб» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На базе Промышленно-экономического техникума в Ангарске открылся центр цифрового образования детей «IT-куб». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- «IT-куб» в Ангарске пополнил сеть инновационных площадок с высокотехнологичным оборудованием в регионе. На сегодняшний день, такие центры есть в Иркутске и Братске, - говорят в правительстве.

Директор Ангарского промышленно-экономического техникума Анна Паршина показала помещения «IT-куба». В них сделали ремонт и установили оборудование. Занятия с детьми проводят специально подготовленные педагоги. Финансирование этого мероприятия составило более 20 млн рублей.

Занятия уже начались. В центре сформировали 17 групп детей от 5 до 18 лет. Следующий набор будет объявлен в январе 2024 года. За учебный год планируется обучить более 600 детей.

Ученики обучаются программированию роботов, программированию на Python, мобильной разработке, основам алгоритмики и логики, программированию на Java, разработке VR/AR-приложений.