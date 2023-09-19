Александр Ведерников избран председателем парламента Иркутской области Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Во вторник, 19 сентября, состоялась первая сессия регионального парламента четвертого созыва. Первым вопросом повестки стало избрание председателя Заксобрания Иркутской области.

-Подавляющим большинством был избран Александр Ведерников. Из 45 депутатов свой голос ему отдали 42,- сообщает Байкал24.

Один бюллетень недействительный. Против проголосовал один депутат, еще один воздержался, поясняет издание.

Напомним, что Александр Ведерников занимал пост председателя регионального парламента третьего созыва.