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НовостиПолитика19 сентября 2023 7:19

Александр Ведерников избран председателем парламента Иркутской области

За его кандидатуру проголосовали 42 депутата из 45
Елена СИНИЦА
Александр Ведерников избран председателем парламента Иркутской области

Александр Ведерников избран председателем парламента Иркутской области

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Во вторник, 19 сентября, состоялась первая сессия регионального парламента четвертого созыва. Первым вопросом повестки стало избрание председателя Заксобрания Иркутской области.

-Подавляющим большинством был избран Александр Ведерников. Из 45 депутатов свой голос ему отдали 42,- сообщает Байкал24.

Один бюллетень недействительный. Против проголосовал один депутат, еще один воздержался, поясняет издание.

Напомним, что Александр Ведерников занимал пост председателя регионального парламента третьего созыва.