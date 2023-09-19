2-ое место на всероссийских играх заняли спортсмены из Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Спортсмены из Иркутской области заняли второе общекомандное место на Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского, которые проводились в Кемерове с 12 по 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Спортсмены Приангарья боролись за медали в самбо, баскетболе, шахматах. Кроме того, они сдавали нормативы ГТО. По итогам, сборная Иркутской области заняла второе место из 36 регионов России. На первом месте оказались спортсмены из Кемеровской области. Иркутяне уступили им всего в одно очко, - рассказывают в правительстве.

Бронзу взяла команда из Новосибирской области. На соревнованиях по самбо золотую медаль выиграла Марьям Сайфулоева из Иркутска, Бронза досталась Анна Потехиной из Ангарска и Максиму Пьянкову из Залари.

В турнире по баскетболу среди девушек, иркутянки заняли второе место, уступив спортсменкам из Курской области.