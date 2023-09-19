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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:52

Театральный фестиваль драматургии имени Александра Вампилова открылся в Иркутске

Он будет проходить в драмтеатре имени Охлопкова до 24 сентября.
Таисия ЧЕМИСОВА
Театральный фестиваль драматургии имени А. Вампилова открылся в Иркутске

Театральный фестиваль драматургии имени А. Вампилова открылся в Иркутске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова открылся в Иркутске. Он будет проходить в драмтеатре имени Охлопкова до 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Творчество писателей и драматургов Сибири очень ценно для жителей Иркутска. О них важно сохранять память. Одно из таких памятных мероприятий – фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. В этом году подали около 100 заявок на участие. Фестиваль востребован, программа порадует зрителей, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В фестивале примут участие 12 коллективов из Беларуси, Абхазии и городов нашей страны: Санкт-Петербурга, Зеленограда, Ачинска, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Лесосибирска, Екатеринбурга, Минусинска, Иркутской области.

Участники покажут спектакли, созданные по произведениям современных авторов и драматурга Александра Вампилова.