Театральный фестиваль драматургии имени Александра Вампилова открылся в Иркутске

Театральный фестиваль драматургии имени А. Вампилова открылся в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова открылся в Иркутске. Он будет проходить в драмтеатре имени Охлопкова до 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Творчество писателей и драматургов Сибири очень ценно для жителей Иркутска. О них важно сохранять память. Одно из таких памятных мероприятий – фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. В этом году подали около 100 заявок на участие. Фестиваль востребован, программа порадует зрителей, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В фестивале примут участие 12 коллективов из Беларуси, Абхазии и городов нашей страны: Санкт-Петербурга, Зеленограда, Ачинска, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Лесосибирска, Екатеринбурга, Минусинска, Иркутской области.

Участники покажут спектакли, созданные по произведениям современных авторов и драматурга Александра Вампилова.