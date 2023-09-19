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НовостиПолитика19 сентября 2023 8:17

На СВО погиб военнослужащий из Жигалово Виктор Черезов

Прощание с ним состоится 20 сентября
Елена СИНИЦА
На СВО погиб военнослужащий из Жигалово Виктор Черезов. Фото: администрация Жигаловского района

На СВО погиб военнослужащий из Жигалово Виктор Черезов. Фото: администрация Жигаловского района

В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель поселка Жигалово Иркутской области Виктор Черезов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Жигаловского района.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Владимировича. Тем, кто имел честь служить с ним, тем, кому он был другом. Это большая утрата для всех нас, - говорят в администрации.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится в поселке Жигалово на Партизанской улице,51 в 11.00 20 сентябряю Кроме этого, в 12.00 пройдет траурный митинг у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.