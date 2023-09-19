На СВО погиб военнослужащий из Жигалово Виктор Черезов. Фото: администрация Жигаловского района

В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель поселка Жигалово Иркутской области Виктор Черезов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Жигаловского района.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Владимировича. Тем, кто имел честь служить с ним, тем, кому он был другом. Это большая утрата для всех нас, - говорят в администрации.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится в поселке Жигалово на Партизанской улице,51 в 11.00 20 сентябряю Кроме этого, в 12.00 пройдет траурный митинг у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.