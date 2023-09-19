Памятник учителю установят в Ангарске Иркутской области. Фото: администрация Ангарска

В Ангарске появится памятник учителю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Торжественное открытие скульптурной композиции запланировано на День учителя – 5 октября. Монумент посвящен тем, чье призвание – просвещать, наставлять, - говорят в администрации.

Ранее уже завершились работы по установке постамента под бронзовый монумент. Памятник появится на аллее по улице Ленина напротив Ангарского педагогического колледжа.