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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:01

Памятник учителю установят в Ангарске Иркутской области

Торжественное открытие скульптурной композиции запланировано на День учителя
Елена СИНИЦА
Памятник учителю установят в Ангарске Иркутской области. Фото: администрация Ангарска

Памятник учителю установят в Ангарске Иркутской области. Фото: администрация Ангарска

В Ангарске появится памятник учителю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Торжественное открытие скульптурной композиции запланировано на День учителя – 5 октября. Монумент посвящен тем, чье призвание – просвещать, наставлять, - говорят в администрации.

Ранее уже завершились работы по установке постамента под бронзовый монумент. Памятник появится на аллее по улице Ленина напротив Ангарского педагогического колледжа.