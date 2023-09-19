За неделю ОРВИ заболели свыше 18 тысяч жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 18108 случаев ОРВИ, из них 13209 - дети. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

- Циркуляция вируса гриппа не установлена, - говорят в ведомстве.

Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры. Важно носить маску в общественных местах - торговых центрах и транспорте, мыть руки и пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию, проводить влажную уборку помещений, а также придерживаться здорового образа жизни.