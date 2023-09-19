В Иркутском краеведческом музее появились тактильные копии памятников Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском областном краеведческом музее им. Н. Н. Муравьева-Амурского появились пять тактильных копий памятников истории и архитектуры города. Они будут использоваться при экскурсиях по городу для незрячих и слабовидящих людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Это модель старейшего здания Иркутска – храма во имя Спаса Нерукотворного Образа, а также зданий Иркутского областного краеведческого музея, католического костёла, Иркутского академического драматического театра им. Н.Н. Охлопкова, Московских триумфальных ворот, - говорят в пресс-службе.

Благодаря этим экспонатам незрячие и слабовидящие жители смогут познакомиться с городскими достопримечательностями. Эти модели отличаются прочность и безопасностью даже при долгом тактильном воздействии. Над ними работали архитекторы, бутафоры, дизайнеры, форматоры, литейщики и другие специалисты.