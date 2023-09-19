В Иркутском госуниверситете проходит международная научная конференция. Фото: Пресс-служба ИГУ

Индийский университет им. Джавахарлала Неру и Иркутский государственный университет с 19 по 22 сентября проводят международную междисциплинарную конференцию «Текст и дискурс: проблемы анализа, интерпретации, перевода», посвященную 105-летию ИГУ. Она проходит в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

Участники конференции - студенты и молодые ученые из российских вузов, а так же представители Университета им. Джавахарлала Неру (Нью-Дели) и Делийского университета (Дели).

- Иркутский государственный университет придает большое значение не только международному партнерству, но и развитию научных связей и направлений в гуманитаристике, - отметил на открытии конференции проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев. - На мой взгляд, гуманитаристика, развивающаяся в ИГУ, имеет огромный потенциал для того, чтобы быть заметным участником научных мероприятий на мировом уровне. Надеюсь, что сегодняшняя конференция будет одним из таких значимых шагов в этом направлении. Убежден, что это взаимодействие будет развиваться интенсивно, и не только на научном уровне, но и в учебной, и в других сферах.

Важность мероприятия отметила и декан школы языковых, литературных и культурных исследований Университета им. Джавахарлала Неру Шобха Шивашанкаран, которая участвовала в церемонии открытия онлайн:

- Сегодня мы услышим наших коллег по совершенно разным областям гуманитарных знаний. Названия докладов в очередной раз свидетельствуют о том, что в наших странах проводится огромная работа, которая может стать интересной базой для дальнейшего сотрудничества. И уверена, что эти доклады станут отличной мотивацией для дальнейших исследований, будут стимулировать научное и международное сотрудничество, которые могут иметь важнейшее значение не только для Иркутской области, но и для Российской Федерации.