Отопительный сезон стартовал в 35 муниципалитетах Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Социальные объекты и дома в разных территориях Иркутской области постепенно подключают к отоплению. Отопительный сезон стартовал с 1 сентября в Катангском районе. По данным на сегодняшний день в регионе отопительный сезон действует в 35 муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. - Запущено 680 котельных, подключено 1733 социальных объекта и 6 848 жилых домов, - говорят в правительстве.

В общем и целом на отопительный сезон 2023-2024 в бюджете заложено 4,7 млрд рублей. Как отмечают в правительстве региона, потребность в топливе составляет 1,5 млн тонн угля и 53,5 тыс. тонн жидкого топлива.