Качество дорожного покрытия проверяют В Иркутске на улице 3-го Июля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Специалисты, ответственные за строительный контроль, произвели вырубку на проезжей части улицы 3-го Июля. Качество асфальтобетонной смеси будет проверено в лаборатории. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Из-за высокой интенсивности движения на данном участке был использован щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Этот вид покрытия отличается высокой прочностью и обычно применяется на федеральных трассах, - говорят в администрации.

На месте проводятся необходимые измерения, включая определение толщины слоя. Во время лабораторных испытаний также проверяются другие показатели, чтобы убедиться, что они соответствуют установленным стандартам. Если все в порядке, специалисты подготовят заключение в течение двух дней.