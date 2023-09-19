В Иркутске начинаются гастроли Камчатского театра кукол Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Гастроли Камчатского театра кукол пройдут в Иркутском областном театре кукол «Аистенок». В период с 20 по 24 сентября коллектив представит четыре спектакля для молодых зрителей, всего будет проведено 12 показов. Это первые гастроли кукольного театра из Камчатки в Иркутске за последние 33 года. Мероприятие осуществляется по их собственной инициативе при поддержке Правительства Камчатского края и министерства культуры Иркутской области.

- Мы рады вернуться в Иркутск после такого долгого перерыва. Здесь публика с большой любовью относится к театру кукол, и это нас очень радует. Театральное искусство является основой и благодарной почвой для воспитания нового поколения, которое ценит русские традиции и наши нравственные ценности, - отметил художественный руководитель Камчатского театра кукол Алексей Казаков.

Камчатский театр кукол привез с собой фургон с собственными декорациями, куклами и несколькими ящиками реквизита. В составе творческой группы 15 человек, включая восемь артистов и технический персонал. Они представят иркутской публике бэби-спектакль «Приключение мидии» для детей от 2 до 4 лет, а также постановки «Сказка про ненастоящую птицу» по мотивам произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка, «38 попугаев» по книге Григория Остера и «Муха-Цокотуха» по сказке Корнея Чуковского. В спектаклях будут использоваться различные виды кукол, как по механике, так и по размерам. Зрители увидят как совсем маленьких персонажей, так и больших, в полный человеческий рост. Например, в спектакле «38 попугаев» длина Удава составляет 12 метров.