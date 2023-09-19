В хозяйствах Иркутской области возросло производство овец и коз Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министр сельского хозяйства Иркутской области, Илья Сумароков, сообщил о росте производства коз, овец и баранов в живом весе в крестьянских (фермерских) хозяйствах региона с начала года. По его словам, численность овец и коз в КФХ Иркутской области увеличилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,7 тыс. голов.

-Интерес фермеров региона к козоводству и овцеводству постоянно растет. Для поддержки развития этих отраслей животноводства сельхозтоваропроизводители могут воспользоваться государственной поддержкой, предназначенной для развития и содержания мелкого рогатого скота, - говорят в пресс-службе правительства Иркутской области.

Кроме того, министерство сельского хозяйства Иркутской области уже выделило субсидию в размере 2,7 млн рублей фермерам на содержание маточного поголовья овец и коз в 2023 году.