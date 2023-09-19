В Иркутске выбрали лучших садоводов и огородников

В Иркутске прошел VIII Фестиваль садоводов и огородников Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске прошел VIII Фестиваль садоводов и огородников, в котором приняли участие 30 объединений СНТ и ДНТ, специализированные клубы и общественные организации. Мероприятие посетило около двух тысяч жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На площадке, расположенной в районе Центрального рынка, были представлены различные виды цветов, ягод, овощей и фруктов, включая экзотические для Сибири абрикосы, дыни, арбузы и виноград. Участники фестиваля рассказали о технологиях и секретах выращивания этих растений.

Как всегда, состоялся конкурс «Дары осени», в рамках которого была оценена домашняя заготовка и консервация продуктов. Высоко оценили работы представителей СНТ «Теплоэнергетик», клуба «Лето» и Елены Лысановой из Иркутского городского клуба садоводов-опытников имени А. К. Томсона в номинации «Осенний смак».

В конкурсе «Краски осени» были выбраны лучшие композиции из цветов и плодов. Победителями стали работы участников СНТ «Ангарские Хутора», клуба «Садовод и огородник» и Ольги Казанковой из клуба имени А. К. Томсона.

Впервые в истории фестиваля был проведен конкурс виноградарей, где были определены самые достойные работы в четырех номинациях. Любовь Унагаева вырастила «Лучшую гроздь бессемянного винограда», Наталья Любицкая – «Лучшую гроздь столового винограда». Ольга Кочеваткина представила «Самую весовую гроздь», а приз зрительских симпатий достался Галине Копыловой.