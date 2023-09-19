Расчистка русла реки Ушаковки идет с опережением графика Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В июне этого года начались мероприятия по расчистке и руслорегулированию реки Ушаковка в Иркутске. Согласно государственному контракту, работы будут выполняться с 2023 по 2027 год и протяженностью 6,53 км.

- Проверку хода работ провела министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова. Она подчеркнула, что данное мероприятие направлено на обеспечение безопасного прохождения паводков, снижение рисков подтопления жилой застройки, экономического сектора и инфраструктуры, - говорят в правительстве Иркутской области.

В настоящее время на объекте задействовано девять единиц техники, работы выполняются оперативно. Кроме того, проводится подготовительная работа по очистке берегов и русла реки от древесно-кустарниковой растительности в пределах будущего участка работ, - отметила Светлана Трофимова.

Общая стоимость работ по расчистке и регулированию русла реки Ушаковки составляет более 140 млн рублей. На текущий год выделено 16,6 млн рублей. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.