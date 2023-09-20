817 детей-сирот устроили в семьи в Иркутской области с начала 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года в Иркутской области устроили в семьи 817 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В регионе около семи тысяч приемных семей. В них воспитывают 12 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Важно, чтобы у детей была крепкая, счастливая и дружная семья. В Приангарье идет активная работа по устройству детей в замещающие семьи. Для сравнения, 10 лет назад в организациях для детей-сирот проживало почти шесть тысяч ребят, а сегодня - чуть более тысячи. Мы очень ждём людей, которые готовы подарить семью детям, оставшимся без попечения родителей, – сказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Кстати, если граждане усыновят ребёнка-инвалида или ребёнка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями или сестрами, новым родителям будет выплачиваться единовременное пособие в размере 175 тысяч рублей. Кроме того, при усыновлении детей также предусмотрена единовременная выплата – 130 тысяч рублей, согласно законодательству региона.

А иркутянам, которые приняли детей под опеку в приемную семью, выплачивается единовременное пособие около 23 тысяч рублей. С 2019 года в области опекуны ежемесячно получают выплаты на содержание подопечных детей в размере прожиточного минимума.

Тем, кто хочет усыновить ребенка, следует обратиться в органы опеки по своему месту жительства, в учреждения помощи семье и детям. Но сначала граждане должны пройти обучение в школах приемных родителей, таких учреждений в регионе 39.