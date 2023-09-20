Осадков не ожидается: расскажем, какая погода будет в Иркутске 20 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

«Бабье лето» пришло в Иркутскую область. Днем температура воздуха поднимается до +20, а ночью значительно падает. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 20 сентября 2023 года.

Погода в Иркутске 20 сентября 2023

- В Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер юго-западный, северо-западный с порывами до 14 метров в секунду, Температура воздуха поднимется до +22, а при облачной погоде до +13 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 20 сентября 2023 года будет облачной с прояснениями, осадков в городе не ожидается, ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +21.

Кроме того, на реках области возможно понижение уровней воды на 1-10 см, а на реке Витим уровень воды понизится на 15-25 см.