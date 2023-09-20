В Иркутске подвели итоги фестиваля деревянных изделий «Звездная ладья» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске подвели итоги фестиваля деревянных изделий «Звездная ладья». В этом году его темой стали «Лики Прибайкалья». В мероприятии смогли поучаствовать учителя технологии, школьники, преподаватели и студенты Иркутского техникума архитектуры и строительства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Члены жюри выбрали десять победителей. Некоторые принимали участие в фестивале вместе со своими учениками. Лучшими работами стали: щука в кадушке, хранитель таежных соболей – Лесовичок Яшка, Байкальский ветер Баргузин и нерпочка-белянка, - рассказывают в администрации.

Мастера применяли разные техники: столярные соединения, резьбу и выпиливание. Кроме того, скульптуры покрыли защитной пропиткой, чтобы они лучше сохранились.

Кстати, уличную галерею можно посетить на площадке по адресу: улица Декабрьских Событий, 102.