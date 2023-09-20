13 участков теплосетей отремонтировали с начала года в Иркутске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутске с начала 2023 года провели плановый ремонт 13 участков теплосетей общей протяженностью свыше 1,2 километра. Кроме того, было реконструировано более двух километров и почти километр возвели для подключение новых потребителей. Об этом сообщает оператор тепловых сетей Иркутска.

- С мая по август были проведены испытания 564 километров тепловых сетей города. Это позволило вовремя обнаружить и устранить все дефекты до начала отопительного сезона, - рассказывают в компании.

После проведения работ на тепловых сетях, восстановили дорожное полотно, разметку и газоны на 414 объектах. Такие работы будут продолжаться до 10 октября, но все зависит от погоды. Кроме того, реконструировали две перекачивающие насосные станции в Правобережном и Октябрьском районах города.