Названы первоочередные направления развития здравоохранения в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первоочередные направления по совершенствованию здравоохранения в Иркутской области назвал губернатор региона Игорь Кобзев. Это модернизация первичного звена, развитие специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, повышение уровня цифровизации медицинских услуг, раннее выявление заболеваний и сокращение дефицита медицинских кадров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

– Проблемы здравоохранения всегда волновали жителей Иркутской области. Мы все видели, как пандемия оголила слабые места этой сферы. Нам необходим совместный подход с депутатским корпусом, ведь командная работа – это залог эффективных решений, – сказал Игорь Кобзев.

Одним из важнейших направлений названо совершенствование системы специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Это относится к работе больниц и стационаров, проведению оперативных вмешательств различного уровня сложности.

По словам губернатора, в регионе идет строительство новых медучреждений, для больниц закупается оборудование. Иркутск входит в число городов, где делают операции по пересадке сердца и печени.

Еще одна серьезная проблема, сдерживающих рост качества оказания медицинских услуг – дефицит медицинских кадров. Для решения этой проблемы нужно создать условия, в том числе через законодательные механизмы, стимулирующие молодых врачей оставаться на территориях.