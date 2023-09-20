Врачи в Бурятии выходили девочку, которая родилась с весом 540 грамм Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врачи перинатального центра в Бурятии выходили девочку, которая весила всего 540 грамм. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики.

- Малышка родилась на сроке 23 недели и 3 дня и находилась в стационаре не лечении шесть месяцев. Первые три месяца ее лечили в отделении реанимации и интенсивной терапии, потом маленькую пациентку переместили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, - рассказывают в минздраве.

Ее лечили анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, медицинские сестры и другие специалисты, работу которых можно назвать «ювелирной». Благодаря им, сегодня ребенок отправится домой.

Ежегодно специалисты центра сталкиваются с детьми, которые родились недоношенными. Это малыши, рожденные от 22 до 37 недель беременности весом от 500 грамм.