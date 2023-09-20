В Иркутской области продолжаются ежемесячные выплаты талантливым студентам Фото: Дмитрий СТЕШИН

Студентам, которые имеют достижения в учебе назначаются ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей. Заявления принимает министерство образования Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Такая мера поддержки существует с 2018 года. Область заинтересована в том, чтобы юноши и девушки, которые со школьной скамьи трудолюбивы и целеустремленны, выбирали Иркутские вузы, – отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Для подачи заявлений на выплату осталось пять дней - до 25 сентября включительно. Выплата предоставляется с 1 сентября первого курса по 31 мая третьего курса при отсутствии у студента в зачетках оценки «3» или «удовлетворительно», академических задолженностей, а также, при наличии ежегодного достижения результатов в научно-исследовательской работе.

Чтобы получать выплату, студент должен иметь хотя бы одно из этих достижений:

- быть победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

- быть победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

- награждаться региональным знаком Иркутской области «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» и получение 80 и более баллов ЕГЭ по предмету, включенному в перечень вступительных испытаний по специальности, по которым студент принят на обучение;

- получение студентом 100 баллов ЕГЭ по предмету, включенному в перечень вступительных испытаний по специальности, по которым студент принят на обучение;

- признание победителем регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Заявления и необходимые документы принимаются от студентов, зачисленных в 2023 году на первый курс любого государственного вуза на территории региона по адресу г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, кабинет 205. Проконсультироваться можно по телефону 53-00-07.