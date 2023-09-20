Во Франции состоялась выставка "Молодые таланты Иркутска" Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Во Франции прошла выставка "Молодые таланты Иркутска", организованная в рамках побратимских отношений с департаментом Верхней Савойи. Выставка представила 20 картин, созданных воспитанниками детских художественных школ и школ искусств столицы Приангарья в возрасте от 11 до 16 лет. Участники использовали различные техники, чтобы изобразить виды города, сибирскую природу и натюрморты.

- "Иркутск и департамент Верхней Савойи сотрудничают с 2001 года. Мы реализуем совместные проекты в области культуры, образования, туризма и экологии. Все эти проекты направлены на продвижение положительного имиджа нашего региона, Байкала и России", - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Он также отметил, что одним из успешных результатов долголетнего сотрудничества является решение Министерства национального образования Франции ввести ставку преподавателя русского языка в колледже Дувен с начала учебного года 2023-2024. Мэр подчеркнул важность поддержания дружественных отношений между народами и государствами, а также предоставления жителям городов-побратимов достоверной информации о ситуации в России.