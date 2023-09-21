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НовостиОбщество21 сентября 2023 1:42

В Слюдянке открылась многофункциональная спортивная площадка

На ее создание было выделено 4,5 млн рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
В Слюдянке открылась многофункциональная спортивная площадка

В Слюдянке открылась многофункциональная спортивная площадка

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Слюдянке открыли многофункциональную спортивную площадку. На территории объекта уложено резиновое покрытие, сделано ограждение, поставлены ворота, а также баскетбольные и волейбольные стойки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В сельской местности Иркутской области создается сеть многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов для занятий физкультурой, спортом и проведения соревнований. Такое улучшение спортивной инфраструктуры реализуется совместно с муниципальными властями. И многое зависит именно от работы местной администрации, - сказал заместитель министра спорта Иркутской области Владимир Удовенко.

На создание спортивной площадки было выделено 4,5 млн рублей. Кроме того, в день открытия объекта прошли соревнования по стритболу. Победителей и призеров наградили памятными призами.