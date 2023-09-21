В Иркутской области начали чаще проводить операции по удалению тромбов в мозге Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С каждым годом в Иркутской области увеличивается количество проведенных операций по удалению тромбов в сосудах головного мозга. Кроме того, растет и число медицинских учреждений, где осваивают эту методику. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Такой метод тромбоэкстракции позволяет удалить тромб из артерии и восстановить кровоток в головном мозге. Лечение пациентов с ишемическим инсультом началось только в 2018 году. А с начала 2023 года в области уже провели 50 операций.

– Если ранее пациенту с ишемическим инсультом должны были в течение 4,5 часов провести медикаментозное растворение тромба, то с внедрением нового метода, «терапевтическое окно» увеличилось до 24 часов. Кроме того, пациенты стали быстрее восстанавливаться после операции, – рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

В этом году для совершенствования оказания медпомощи планируется приобрести 115 единиц медицинского оборудования и мебели.