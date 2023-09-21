Мэр Иркутска проверил ход строительства детского сада в Нижней Лисихе

Срок строительной готовности нового детского сада – конец 2023 года. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Летом в микрорайоне Нижняя Лисиха началось строительство детского сада на 150 мест. На площадке побывал мэр Иркутска Руслан Болотов. Рабочие уже приступили ко второму этажу - всего их будет три, монтируются инженерные системы, скоро приступят к отделке.

– Все процессы на стройке запараллелены. До конца октября необходимо завершить возведение каркаса здания и подвести тепло, чтобы с наступлением морозов проводить отделочные работы, – пояснил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Евгений Харитонов. - Срок строительной готовности – конец текущего года. Просим жителей ближайших домов с пониманием относиться к возможным сверхурочным работам в поздние вечерние часы.

Глава областного центра отметил, что финансирование объекта полностью обеспечено и его необходимо закончить в установленные сроки.

– Строительство детских садов – одна из приоритетных задач администрации Иркутска, - подчеркнул Руслан Болотов. - Нижняя Лисиха – динамично развивающийся микрорайон. Жители нуждаются в учреждениях образования. Поручил подрядной организации увеличить количество работников, чтобы выдержать условия графика.

Напомним, что в этом году в Иркутске уже начал работать новый детский сад в Ново-Ленино. Он так же построен в рамках нацроекта "Демография", а в августе сюда пришли первые воспитанники. Во многих дошкольных детских учреждениях города за это лето проведены капитальные и текущие ремонты. Всего в столице Приангарья в работе находится 22 новых социальных объекта. Это детские сады, школы, спортивные сооружения и учреждения дополнительного образования и здравоохранения.