Адвокат из Иркутска два года скрывался от приставов Фото: Мария ЛЕНЦ

Иркутский адвокат в течение двух лет избегал преследования со стороны судебных приставов, пока его участок не был арестован. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

- Гражданин, который занимается адвокатской практикой, не выплачивал налоги. Накопилась сумма в размере немного более 180 тысяч рублей, которую пришлось взыскивать через суд в пользу федерального бюджета. Сделать это оказалось непросто, поскольку мужчина скрывался в других городах. История получила свое разрешение, когда приставу стало известно о наличии участка должника на Голоустненском тракте, который находится в его собственности, - говорят в ведомстве.

Судебный пристав подал исковое заявление о применении мер по взысканию на земельный участок. Только после того, как должник получил соответствующее решение суда, он погасил задолженность в полном объеме.