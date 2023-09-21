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НовостиОбщество21 сентября 2023 13:15

Адвокат из Иркутска два года скрывался от приставов

Он перестал избегать приставов, когда его участок арестовали
Елена СИНИЦА
Адвокат из Иркутска два года скрывался от приставов

Адвокат из Иркутска два года скрывался от приставов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Иркутский адвокат в течение двух лет избегал преследования со стороны судебных приставов, пока его участок не был арестован. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

- Гражданин, который занимается адвокатской практикой, не выплачивал налоги. Накопилась сумма в размере немного более 180 тысяч рублей, которую пришлось взыскивать через суд в пользу федерального бюджета. Сделать это оказалось непросто, поскольку мужчина скрывался в других городах. История получила свое разрешение, когда приставу стало известно о наличии участка должника на Голоустненском тракте, который находится в его собственности, - говорят в ведомстве.

Судебный пристав подал исковое заявление о применении мер по взысканию на земельный участок. Только после того, как должник получил соответствующее решение суда, он погасил задолженность в полном объеме.