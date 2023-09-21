В Иркутске продолжают сбор средств на покупку дронов-камикадзе
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Иркутске продолжается сбор средств на покупку FPV-дронов-камикадзе, которые будут использоваться в специальной военной операции.
Эти устройства способны проводить "атаку от первого лица" и работать в сложных условиях при любой погоде. Они практически неуязвимы и управляются с помощью виртуальной реальности.
Камикадзе-дроны используются для поражения определенных целей. Каждый из них может быть использован только один раз, поэтому бойцы постоянно нуждаются в этих квадрокоптерах.
Техника будет направлена в 1-ю Славянскую бригаду, где служит иркутянин, известный под позывным "Медный". С помощью таких дронов он уже успел поразить почти 50 единиц техники и объектов противника. "Медный" является старшим оператором взвода беспилотных летательных аппаратов. За свой вклад в победу России и уничтожение вражеской техники, этому бойцу было присуждено орден Мужества.
Денежные переводы можно направить средства по реквизитам. Обязательно указать назначение платежа: «Благотворительный взнос на FPV-дроны».
Расчетный счет фонда: 40703810618350010149
ИНН: 3849093709
Наименование банка: Байкальский банк Сбербанк России
Корреспондентский счет: 0101810900000000607
БИК 042520607.