Житель Иркутской области незаконного хранил оружие и изготавливал боеприпасы Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция обнаружила, что житель Ольхонского района в одном из зданий на берегу озера Байкал хранит незаконное оружие и порох, сообщили в дежурной части транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба ВСЛУ.

- Всего были изъяты нарезной карабин, два гладкоствольных охотничьих ружья и ствол со ствольной коробкой винтовки - основные компоненты нарезного огнестрельного оружия. Также было обнаружено и изъято 37 патронов разного калибра, приспособление для заряжания патронов, два вида капсюлей, свинцовая дробь и картечь, а также около 300 граммов пороха, - говорят в ведомстве.

Владелец найденного оружия - 52-летний житель Ольхонского района - пояснил, что он унаследовал его от своего умершего родственника. Однако у мужчины не было специального разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

После проведения экспертизы стало известно, что 26 изъятых патронов были самодельного изготовления.