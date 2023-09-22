Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс»-2023 проходит в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс»-2023 проходит в Иркутской области. Это чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам мероприятия определят 23 победителя, которые представят регион в отборочных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Количество участников чемпионата растет с каждым годом. Для региона важно вовлекать как можно больше лиц из числа инвалидов в трудовую деятельность, создавать условия, при которых они могут реализовать свой потенциал и вносить вклад в развитие территории, - сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

В апреле 2023 года в региональном чемпионате приняли участие 197 человек, которые соревновались по 32 компетенциям на 20 площадках. «Абилимпикс» подразумевает три категории для участников: «Школьники», «Студенты», «Специалисты».

Соревнования в очно-дистанционном формате в Иркутской области закончатся 30 сентября.