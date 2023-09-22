Отключение света в Иркутске 22 сентября 2023 года произойдет в трех районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых домах Иркутска ограничат электроснабжение. Свет отключат в трех районах города. Если некоторым повезет остаться без электричества всего на час, то кому-то придется перетерпеть неудобства в течение всего рабочего дня. В соцсетях компании «Иркутские электросети» рассказали, кого коснется отключение света в Иркутске 22 сентября 2023 года.

Отключение света в Иркутске 22 сентября 2023

- Электроснабжение будет ограничено для проведения профилактических, ремонтных и строительных работ на электрических сетях в Правобережном, Октябрьском и Свердловском районах города, - рассказывают в ресурсоснабжающей компании.

Ознакомиться с более подробными адресами отключения света в Иркутске 22 сентября 2023 года можно в таблицах, представленных ниже.

Известно, по каким адресам в Иркутске отключат свет 22 сентября. Фото: Свет 38

В плане работ возможны корректировки. Фото: Свет 38

Некоторым повезет остаться без электричества всего на час. Фото: Свет 38

Кроме того, в компании отмечают, что в плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.