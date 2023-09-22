До +22 градусов потеплеет в Иркутске в пятницу 22 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После продолжительного «бабьего лета», по словам синоптиков, в Иркутскую область придут дожди и холода. Однако, иркутяне сегодня могут насладиться теплой осенней погодой. Расскажем, какая будет погода в Иркутске 22 сентября 2023 года.

Погода в Иркутске 22 сентября 2023

- В Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром туман, ветер юго-западный, юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура поднимется до +22 градусов, а при облачной погоде до +14, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 22 сентября 2023 года будет облачной с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, температура +20…+22.

Кроме того, по региону ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.