Медалисты Дельфийских игр отправились из Иркутской области в Санкт-Петербург Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

18 Медалистов ХХII молодежных Дельфийских игр России отправились в Санкт-Петербург из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Эта поездка будет поощрением для юных артистов, которые достойно представляют Приангарье на международных и всероссийских творческих конкурсах. Ребята много занимаются. Нам важно поддерживать их стремления и поблагодарить за успехи. Хороший отдых с большой культурной программой отлично для этого подойдет, – сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В делегации воспитанники школ искусств Усть-Илимска, Саянска, Усть-Ордынского, Иркутска. Дети побывают в Петропавловской крепости, Эрмитаже. Увидят музей-макет «Петровская акватория», Центральный военно-морской музей, Нижний парк музея-заповедника «Петергоф».

Ранее, еще одна делегация победителей и призеров творческих конкурсов побывала в Москве на втором Международном детском культурном форуме. Это ребята из Иркутска, Слюдянки, Шелехова и поселка Усть-Ордынский.