В Иркутской области обсудили внедрение искусственного интеллекта в госорганы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 сентября в Иркутске прошла дизайн-сессия по развитию технологий искусственного интеллекта в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Регионы должны активно внедрять отечественные технологии искусственного интеллекта в систему государственных органов. Надо стимулировать наши предприятия к внедрению таких технологий, создавать условия для повышения компетенций в данной сфере, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На сессии привели примеры использования искусственного интеллекта в начале пандемии в 2020 году. С распространением вируса, внедрение искусственного интеллекта в систему здравоохранения ускорилось, что помогло спасти множество жизней.

По итогам дизайн-сессии приняли решение, что до 30 октября 2023 года министерство цифрового развития и связи региона должно проработать вопрос внедрения верифицированных инициатив в исполнительных органах госвласти Иркутской области.