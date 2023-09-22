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НовостиОбщество22 сентября 2023 2:38

Капитальный ремонт двух музеев завершается в Иркутской области

Работы в музеях выполнены на 80% и на 90%
Таисия ЧЕМИСОВА
Капитальный ремонт двух музеев завершается в Иркутской области

Капитальный ремонт двух музеев завершается в Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ремонтные работы проводятся в музее истории Саянска и историко-художественном музее имени академика Михаила Янгеля в Нижнеилимском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Капитальные работы в учреждениях начались в 2023 году. На данном этапе музей в Саянске готов на 90%, а историко-художественный музей в Нижнеилимском районе – на 80%, - отметил министр строительства региона Александр Галкин.

На обновление здания в Саянске было выделено больше 15 миллионов рублей. Сейчас там ремонтируют крышу, проводят внутреннюю отделку помещений, занимаются монтажом сетей электроснабжения и слаботочных систем.

В историко-художественном музее после окончания ремонта представят макеты спутников и ракет, которые разработал уроженец Нижнеилимского района Михаил Янгель. Общее финансирование работ составит более 32 миллионов рублей.