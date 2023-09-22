Полицейские устанавливают личность пешехода, погибшего в ДТП в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Тайшетском районе устанавливают личность пешехода, который скончался в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, 21 сентября около 21:00 недалеко от поселка Юрты Тайшетского района, 53-летний водитель автомобиля Honda Partner сбил пешехода, двигающегося по проезжей части. На пострадавшем не было световозвращателей. В результате ДТП он погиб на месте до приезда бригады медиков, - рассказывают в МВД.

Личность погибшего все еще не установлена. Судя по приметам, это мужчина в возрасте 35-60 лет, был одет в черную куртку, черные джинсовые штаны, вязанную шапку черного цвета и черные кроссовки.

Сотрудники полиции просят жителей региона, которые что-нибудь знают о погибшем мужчине, обратиться в дежурную часть по адресу: город Тайшет, улица Гагарина, 108-1Н или по телефону 8(39563)2-03-76.