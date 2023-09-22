Передвижной музей-автобус Победы побывал в Тайшете. Фото: администрация Тайшета

Передвижной музей-автобус Победы прибыл в Тайшет 21 сентября. Экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, работала на площади Юбилейной возле памятника «Танк Т-34». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- 22 июня 2023 года выставка стартовала из Благовещенска в Волгоград. В планах у организаторов за четыре месяца посетить 19 городов, но на сегодняшний день их уже 39, - рассказывают на сайте администрации.

За время существования музея было накоплено 5 000 экспонатов, с собой взяли только 570. Каждый хранит свою историю. Это оружие, гимнастёрки, фотографии 40-х годов.

Почетным гостем выставки стал фронтовик Лукьян Акиндинович Басаргин. Мужчине 96 лет. Он с удовольствием посетил музей и вспомнил свои фронтовые годы.