В Шелехове пьяный водитель дважды врезался в дорожное ограждение Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Ночью 21 сентября водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал по улице Култукский тракт. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и два раза врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- 29-летний водитель пояснил, что на рабочем месте он выпивал алкогольный напиток, после чего поехал домой. Процедура освидетельствования показала, что местный житель, действительно, сел за руль, будучи пьяным, - рассказывают в Госавтоинспекции.

В результате аварии никто не пострадал. В отношении водителя составили административные протоколы, в том числе за управления транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Теперь ему грозит несколько штрафов, а автомобиль поместят на спецстоянку.