Прием заявок на всероссийский конкурс творческих работ начался в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Прием заявок на всероссийский конкурс творческих работ «Родом из детства» начался в Иркутске. Его проводят среди учеников художественных школ и художественных отделений школ искусств. Поучаствовать в мероприятии могут дети от 8 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- В конкурсе предусмотрено три номинации. В номинации «творчество» можно изобразить сцены из любимых книг, фильмов, личные истории или рассказа родителей, которые подтолкнули к занятиям. В номинации «семья» - изобразить портреты или сцены, передающие любовь к близким и общению с ними. А номинация «наследие» представляет из себя культурные традиции, которые связаны с историей России и малой родины, - рассказывают в администрации.

Заявки с фотографиями работ принимаются до 1 ноября. Работы победителей будут опубликованы в социальных сетях.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.